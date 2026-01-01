R&B & soul

124 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
70s Motown

70s Motown

83K views

The 80's & 99's

The 80's & 99's

1.4K views

The girls

The girls

277 views

Matin tout doux

Matin tout doux

892 views

When it's over

When it's over

9.6K views

Gaming

Gaming

13K views

2020 let’s go

2020 let’s go

1K views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

28K views

Romans

Romans

221 views

My R&B

My R&B

5.2K views

Work

Work

91K views

Neo Soul

Neo Soul

28K views

old school

old school

83K views

R&B

R&B

11K views

Hiphopm

Hiphopm

381 views

My Radio collection

My Radio collection

2.6K views

Not Sharing Radio

Not Sharing Radio

588 views

Christmas

Christmas

765 views

Smooth

Smooth

5.6K views

R&B Rules

R&B Rules

449K views

Slow Jamz

Slow Jamz

355K views

Lovely Jazz

Lovely Jazz

1.1K views

아빠의 최신 힙스러운 뮤직박스

아빠의 최신 힙스러운 뮤직박스

327 views

Wake Up Jammin

Wake Up Jammin

448 views

woman feel good

woman feel good

8.9K views

sounds of yesterday

sounds of yesterday

30K views

throwback bae

throwback bae

26K views

REDISCOVER The ’60s: Soul

REDISCOVER The ’60s: Soul

22K views

Old School

Old School

90K views

Seoul Nights ☕ | K-R&B & Indie Flow

Seoul Nights ☕ | K-R&B & Indie Flow

1.2K views

Old school

Old school

838 views

Oldies

Oldies

10K views

Love

Love

6.8K views

Soul

Soul

295 views

Christmas Love

Christmas Love

1.4K views

R&B

R&B

186K views

The glide

The glide

831 views

日本R&B

日本R&B

1.1K views

Ladies night

Ladies night

30K views

original old school

original old school

30K views

Soul

Soul

591 views

Smooth

Smooth

2.9K views

90’s Lit

90’s Lit

5.8K views

Turners Revolving List 2024

Turners Revolving List 2024

5.3K views

Blues de academia

Blues de academia

604 views

Oldies

Oldies

678 views

この街はラブソングでできている

この街はラブソングでできている

1K views

癒しのソウル

癒しのソウル

4.9K views

Middle

Middle

27K views

Party Mix

Party Mix

4.4K views