Metal

88 playlist(s)

Harder Than Hell

Harder Than Hell
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Japan Metal

Japan Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
An Alt/Indie Rock Top 40, 10/2026 (clean)

An Alt/Indie Rock Top 40, 10/2026 (clean)

1.5K views

Metalcore

Metalcore

1.1K views

Entreno

Entreno

1K views

Heavy Metal

Heavy Metal

381 views

A last resort

A last resort

925 views

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

2.8K views

Metal

Metal

804 views

metal ultra mix

metal ultra mix

1.1K views

Hard rock metal

Hard rock metal

629 views

booty workout

booty workout

1.5K views

Alternate Metal Chris

Alternate Metal Chris

2.4K views

Rock Trainer

Rock Trainer

266K views

Death mix

Death mix

12K views

Industrial Metal

Industrial Metal

45K views

sweating bullets

sweating bullets

904 views

heavy metal

heavy metal

600 views

Metalik sesler

Metalik sesler

437 views

Playlist 22

Playlist 22

735 views

2026 Bangers

2026 Bangers

446 views

Super Trash

Super Trash

21K views

old-school

old-school

31K views

Rock Diversos

Rock Diversos

238 views

Melodic metal

Melodic metal

91K views

Разрыв кишечника

Разрыв кишечника

2.5K views

Power Metal

Power Metal

467 views

Rock und Metal

Rock und Metal

283 views

My thrash

My thrash

13K views

Heavy

Heavy

174 views

Active Rock - 2026

Active Rock - 2026

1.5K views

Leah & Sam Hair Time

Leah & Sam Hair Time

249 views

Melodic

Melodic

543 views

Best songs 2026

Best songs 2026

1.8K views

Краще

Краще

321 views

Metalos Tekereszet

Metalos Tekereszet

779 views

Guitar Rock

Guitar Rock

11K views

morning mix

morning mix

1.4K views

Hype metal

Hype metal

1K views

metal mix - In Japanese mix

metal mix - In Japanese mix

799 views

metalcore

metalcore

214 views

80s heavy band collection

80s heavy band collection

15K views

Heavy

Heavy

13K views

Rock nu pop

Rock nu pop

3.6K views

Metal

Metal

710 views

Feel the power: Ghost Protocol

Feel the power: Ghost Protocol

25K views

Heavy but Actually

Heavy but Actually

598 views

Heavy energy boost

Heavy energy boost

16K views

Songs for traveling

Songs for traveling

2.8K views

Monstruos del Heavy Metal

Monstruos del Heavy Metal

32K views

80s Glamrock Hits

80s Glamrock Hits

9.2K views

dark embrace

dark embrace

403 views