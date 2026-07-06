Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
어쿠스틱 관리용

어쿠스틱 관리용

1.4K views

Tanguitos del viejo

Tanguitos del viejo

161K views

favorite songs

favorite songs

56K views

Replacement for Larisa

Replacement for Larisa

265 views

Música 2025

Música 2025

2.1K views

Chill

Chill

4.8K views

Heading Home, Be There Soon

Heading Home, Be There Soon

249 views

Rainy day

Rainy day

2.4K views

Bollywood Talkies

Bollywood Talkies

850 views

อคูสติก

อคูสติก

3.2K views

Bedroom Indie-Rock

Bedroom Indie-Rock

726 views

Tomorrow is a Long Time

Tomorrow is a Long Time

487 views

acoustic baby music

acoustic baby music

1K views

플레이리스크

플레이리스크

956 views

Rhythm jams

Rhythm jams

513 views

Cruisin'

Cruisin'

487 views

Mountain House music

Mountain House music

32K views

OPM chill

OPM chill

68K views

Matin tout doux

Matin tout doux

892 views

Morning Coffee Chill

Morning Coffee Chill

3.3K views

Tangos selectos

Tangos selectos

3.7K views

Sun in an Empty Room

Sun in an Empty Room

226 views

Hold you Dear

Hold you Dear

528 views

フォーカス

フォーカス

6K views

Bedtime routine

Bedtime routine

563 views

Groovy Soca

Groovy Soca

244 views

jazzy blues

jazzy blues

26K views

エモーショナル

エモーショナル

5.8K views

Soft POP 2022

Soft POP 2022

484 views

Українські

Українські

40K views

Irish

Irish

541 views

Various

Various

264K views

OPM Melow

OPM Melow

105K views

Country conversion

Country conversion

1.9K views

Soulful R&B

Soulful R&B

10K views

Campfire song

Campfire song

448 views

Country & Modern Folk

Country & Modern Folk

981 views

비오는날 아침 사무실에서 듣기 좋은 노래

비오는날 아침 사무실에서 듣기 좋은 노래

153 views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

398 views

Sea of love

Sea of love

20K views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

63K views

not so sad indie

not so sad indie

40K views

Chill Vibes

Chill Vibes

29K views

プレイリスト

プレイリスト

507 views

nostalgia

nostalgia

400 views

Irish Songs

Irish Songs

1.6K views

Soca 2023

Soca 2023

57K views

(20260706) 플레이리스트

(20260706) 플레이리스트

227 views

Billy Strings Covers

Billy Strings Covers

208 views

para viajar tranquilo

para viajar tranquilo

195 views