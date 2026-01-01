J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
日本

日本

449 views

あたらしいの

あたらしいの

269 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.7K views

ドライブ

ドライブ

5.3K views

プレイリスト

プレイリスト

22K views

懐メロ

懐メロ

327 views

セレクト

セレクト

12K views

お気に入りリスト

お気に入りリスト

738 views

ニューリリース

ニューリリース

853 views

昭和ヒット

昭和ヒット

227K views

カバーズジャパン

カバーズジャパン

238 views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

692 views

ファーストテイク

ファーストテイク

179 views

最高の曲

最高の曲

49K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.7K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

2.4K views

あたらし

あたらし

330 views

好きな曲

好きな曲

2.6K views

らきふぇす

らきふぇす

334 views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1.3K views

音楽

音楽

74K views

ヒット曲

ヒット曲

426K views

80'ヒット

80'ヒット

509 views

好き

好き

10K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

1.7K views

カラオケ

カラオケ

7K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

9.7K views

春ドラマ

春ドラマ

565 views

お気に入り

お気に入り

864 views

アニソン

アニソン

24K views

青春ベスト

青春ベスト

20K views

好きなやつ

好きなやつ

160K views

2026年ハマった曲

2026年ハマった曲

401 views

アイドル

アイドル

178 views

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

1.1K views

ふせくん選抜プレイリスト

ふせくん選抜プレイリスト

124 views

最新好きな曲

最新好きな曲

58K views

新しい明日

新しい明日

1.3K views

お気に入りリスト🔥

お気に入りリスト🔥

1.1K views

ハマってたやつら

ハマってたやつら

1K views

カラオケ

カラオケ

1.1K views

お気に入り

お気に入り

12K views

懐かし

懐かし

6K views

我が青春のエイティーズ邦楽篇

我が青春のエイティーズ邦楽篇

23K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

8K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2.3K views

懐ソン３

懐ソン３

87K views

アイドル

アイドル

433 views

なつかし

なつかし

296K views

おちつく

おちつく

2.6K views