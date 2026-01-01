Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
經典金曲

經典金曲

23K views

華語新歌

華語新歌

1.1K views

80金曲

80金曲

15K views

香港经典

香港经典

16K views

國語歌曲

國語歌曲

8.2K views

Canton flow 2026

Canton flow 2026

1.3K views

2026 summer

2026 summer

717 views

Best Cantonese

Best Cantonese

9.8K views

我的情歌年代

我的情歌年代

46K views

音樂

音樂

217 views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

5.1K views

memories

memories

129K views

Cantonese Pops

Cantonese Pops

353 views

華語派對

華語派對

271 views

华语金曲

华语金曲

180 views

流行音乐榜

流行音乐榜

26K views

喜歡的歌

喜歡的歌

734 views

Taiwan pops include live concerts

Taiwan pops include live concerts

424 views

最新音樂

最新音樂

2.8K views

Chinese

Chinese

557 views

懷舊金曲

懷舊金曲

13K views

我喜欢的歌曲！

我喜欢的歌曲！

19K views

華語流行派對舞曲

華語流行派對舞曲

183 views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

1.2K views

粵語 經典金曲

粵語 經典金曲

84K views

好聽的華語

好聽的華語

276 views

華語抒情

華語抒情

39K views

那些年最好听经典歌单

那些年最好听经典歌单

1.5K views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

714 views

经典歌曲

经典歌曲

6.4K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

547 views

古風音樂

古風音樂

504 views

2025 canton pop

2025 canton pop

283 views

華語金曲

華語金曲

821 views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

797 views

Cantopop 2026

Cantopop 2026

76K views

Game

Game

369 views

香港Disco

香港Disco

3.4K views

80s Chinese songs

80s Chinese songs

122K views

Hong Kong

Hong Kong

454 views

懷舊金曲

懷舊金曲

894 views

Cantopop 2026

Cantopop 2026

2.6K views

八十年代

八十年代

9.4K views

跨年熱門華語

跨年熱門華語

1.3K views

1980s

1980s

183K views

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

123K views

Background music

Background music

94K views

我的80年代

我的80年代

30K views

香港九十年金曲

香港九十年金曲

4.5K views

華語抒情

華語抒情

11K views