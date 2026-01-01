Schlager

62 playlist(s)

Schlagerperlen

Schlagerperlen
Modern Schlager

Modern Schlager
German Schlager Classics

German Schlager Classics
Schlager Summer

Schlager Summer
'10s Schlager

'10s Schlager
Party Schlager

Party Schlager
Malle für Alle!

Malle für Alle!
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Schlager Christmas

Schlager Christmas
Schlager Pop

Schlager Pop
Volksmusik Gold

Volksmusik Gold
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Après-Ski Party Schlager

Après-Ski Party Schlager
Schlager Hits 2025

Schlager Hits 2025
Geburtstag

Geburtstag

28K views

Freitag

Freitag

2.2K views

schlager

schlager

655 views

Nino de Angelo

Nino de Angelo

10K views

Schlepper

Schlepper

185 views

Música Alemã transicional

Música Alemã transicional

5K views

Schlager 2026

Schlager 2026

429 views

Ballerman

Ballerman

499 views

Party Lieder

Party Lieder

796 views

Fasching Hits

Fasching Hits

756 views

Malle party

Malle party

174 views

Schlager Mix

Schlager Mix

387K views

Party

Party

602 views

Michael Kasper

Michael Kasper

1.3K views

Ballermann Hits 2026

Ballermann Hits 2026

16K views

sommer

sommer

291 views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

3.2K views

Meine Song's

Meine Song's

20K views

Best of

Best of

1K views

weihnachsmusik

weihnachsmusik

24K views

Schlager Mix

Schlager Mix

20K views

Schlager 2026

Schlager 2026

957 views

Mutti Schlager

Mutti Schlager

2.1K views

schlager

schlager

724 views

Stimmungsmusik

Stimmungsmusik

63K views

Oktoberfest Franziskaner

Oktoberfest Franziskaner

102K views

Deutch Playlist

Deutch Playlist

715 views

Lustige

Lustige

44K views

Musik die ich mag

Musik die ich mag

562 views

Party Musik ballermann

Party Musik ballermann

375 views

gute Laune

gute Laune

238 views

Party Hits

Party Hits

21K views

Stimmung Deutsch 2026

Stimmung Deutsch 2026

721 views

Heike schäfer

Heike schäfer

1.1K views

Peter Alexander

Peter Alexander

3.6K views

der morgen nach Marie

der morgen nach Marie

1.8K views

Party Musik

Party Musik

513 views

Malle 2024

Malle 2024

10K views

Aktuell

Aktuell

65K views

Wandern

Wandern

67K views

Schlager Mix

Schlager Mix

520 views

schlager

schlager

442 views

party

party

3.7K views

Helene Fischer

Helene Fischer

57K views

Lieder 2025

Lieder 2025

1K views

Partymix

Partymix

22K views

Papa Schlager...

Papa Schlager...

835 views

Fasching 25

Fasching 25

5.3K views