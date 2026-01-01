African
76 playlist(s)
Owambe Selection
532 views
Amapiano
8.1K views
Naija
950 views
Lucky Dube
48K views
MP Playlist
1K views
Nigeria Throwback
910 views
New vibe Naija
233 views
Highlife
297 views
my music p
82K views
bongo playlist 2025
24K views
Soft Naija
2.9K views
3 Step Amapiano
436 views
Car playlist
1K views
Top 20
277 views
Afro beats
245 views
International
478 views
Reggae Master Lucky Dube
43K views
Afrobeats 2010+
680 views
Piano Groove 2026
12K views
3 steps and Mapiano
401 views
Amapiano
2.5K views
favourite
726 views
Frequent Fav
1.2K views
Afrobeats 2000s
732 views
Tinos Makossa jams
3.1K views
Vibes
7.5K views
Amapiano Dance Mixes-2026
3.2K views
Party jams
24K views
Africa 2026
801 views
afrobeats
216 views
Afrobeat party chill vibes July 2026
258 views
Mains oldies
29K views
Old school Jams
19K views
Sam hot music 2023
3.1K views
Piano SA
3.3K views
Afro plays
57K views
Good hit
24K views
Afrobeats - Soul Taker
724 views
Amapiano/afrohouse
39K views
Saturday bangers
355 views
Amapiano
2.9K views
Afrobeats
690 views
old school music
11K views
High Life Music
1.1K views
Party
160 views
Latest 2025
33K views
Naija oldschool
18K views
Party Vybez
17K views
Naija Throwback Pops
6.1K views
fresh house
306K views