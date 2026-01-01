African

76 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Top Afropop

Top Afropop
C'est Makossa

C'est Makossa
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afropoppin'

Afropoppin'
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Owambe Selection

Owambe Selection

532 views

Amapiano

Amapiano

8.1K views

Naija

Naija

950 views

Lucky Dube

Lucky Dube

48K views

MP Playlist

MP Playlist

1K views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

910 views

New vibe Naija

New vibe Naija

233 views

Highlife

Highlife

297 views

my music p

my music p

82K views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

24K views

Soft Naija

Soft Naija

2.9K views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

436 views

Car playlist

Car playlist

1K views

Top 20

Top 20

277 views

Afro beats

Afro beats

245 views

International

International

478 views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

43K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

680 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

12K views

3 steps and Mapiano

3 steps and Mapiano

401 views

Amapiano

Amapiano

2.5K views

favourite

favourite

726 views

Frequent Fav

Frequent Fav

1.2K views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

732 views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

3.1K views

Vibes

Vibes

7.5K views

Amapiano Dance Mixes-2026

Amapiano Dance Mixes-2026

3.2K views

Party jams

Party jams

24K views

Africa 2026

Africa 2026

801 views

afrobeats

afrobeats

216 views

Afrobeat party chill vibes July 2026

Afrobeat party chill vibes July 2026

258 views

Mains oldies

Mains oldies

29K views

Old school Jams

Old school Jams

19K views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

3.1K views

Piano SA

Piano SA

3.3K views

Afro plays

Afro plays

57K views

Good hit

Good hit

24K views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

724 views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

39K views

Saturday bangers

Saturday bangers

355 views

Amapiano

Amapiano

2.9K views

Afrobeats

Afrobeats

690 views

old school music

old school music

11K views

High Life Music

High Life Music

1.1K views

Party

Party

160 views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

Naija oldschool

Naija oldschool

18K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

6.1K views

fresh house

fresh house

306K views